С начала года отремонтировали 4,8 километра дорог в райцентрах

По итогам шести месяцев этого года в районных центрах уложено 4,8 километра асфальта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

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По его данным, в 2019-м планируется заасфальтировать 113 улиц и дорог протяженностью 139,6 километра . В том числе по программе «Двадцать городов — точек роста» предусмотрено асфальтирование 29,4 километра дорог в малых городах.

На 43 объектах завершены тендеры и выделены средства, на 53 идет тендерный процесс. Кроме того, по 14 объектам ожидаются результаты, а на 3 тендеры на ремонт дорог еще не объявили.