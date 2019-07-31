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Общество

С начала года отремонтировали 4,8 километра дорог в райцентрах

По итогам шести месяцев этого года в районных центрах уложено 4,8 километра асфальта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

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По его данным, в 2019-м планируется заасфальтировать 113 улиц и дорог протяженностью 139,6 километра. В том числе по программе «Двадцать городов — точек роста» предусмотрено асфальтирование 29,4 километра дорог в малых городах.

На 43 объектах завершены тендеры и выделены средства, на 53 идет тендерный процесс. Кроме того, по 14 объектам ожидаются результаты, а на 3 тендеры на ремонт дорог еще не объявили.

Напомним, что решение об асфальтировании дорог принято в рамках объявленного президентом Года развития регионов и цифровизации. Глава государства поручил ежегодно ремонтировать как минимум 3 километра дорог в райцентрах.
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