С начала года отремонтировали 4,8 километра дорог в райцентрах

По итогам шести месяцев этого года в районных центрах уложено
По его данным, в 2019-м планируется заасфальтировать 113 улиц и дорог протяженностью
На 43 объектах завершены тендеры и выделены средства, на 53 идет тендерный процесс. Кроме того, по 14 объектам ожидаются результаты, а на 3 тендеры на ремонт дорог еще не объявили.
Напомним, что решение об асфальтировании дорог принято в рамках объявленного президентом Года развития регионов и цифровизации. Глава государства поручил ежегодно ремонтировать как минимум