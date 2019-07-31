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Общество

В Таласской области обновляют высоковольтную подстанцию «Тулебердиева»

ОАО «Национальная сеть Кыргызстана» проводит реконструкцию крупной подстанции 500 кВ «Тулебердиева», которая расположена в селе Талды-Булак Таласского района. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Реконструкция производится в целях создания схемы транзитной подстанции, то есть подстанция «Тулебердиева» будет питаться по двум высоковольтным линиям 500 кВ от Токтогульской ГЭС и подстанции «Фрунзенская».

В настоящее время устанавливают новые выключатели, разъединители и измерительные трансформаторы. В 2020 году запланирован монтаж устройств релейной защиты и автоматики.

Обновление подстанции позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.
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