Врачам скорой помощи заплатят за труд меньше запланированного

Врачам скорой медицинской помощи урезали заработную плату. Об этом они сообщили в социальной сети Twitter.

По их словам, им сократили выплаты по КТУ (коэффициент трудового участия).

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Главный врач столичной станции Искендер Шаяхметов объяснил, что размер КТУ формируется за счет фонда экономии заработной платы и ежемесячно варьируется. При этом размер зарплаты не меняется.

«Все деньги, которые остаются после выплат зарплат, мы направляем на КТУ. Один месяц он может быть выше, другой — ниже. Летом много отпускников, идет большой расход. Но мы пока не получали заработную плату, выдать ее должны 1-2 августа», — сказал он.

По его словам, возможно, кто-то из сотрудников неправильно понимает принцип начисления КТУ.

«Мы ожидаем, что 1 сентября, после распределения выпускников медвузов, к нам одномоментно придут 15 врачей. Они займут фонд экономии заработной платы, и размер КТУ однозначно будет снижаться. Но мы — как живой организм, кто-то приходит, кто-то уходит, поэтому в среднем этот коэффициент одинаков. Но если мы полностью укомплектуем штат, то такого понятия, как «КТУ», не будет», — отметил он.

Искендер Шаяхметов добавил, что базовая ставка врача скорой помощи сегодня составляет 5 тысяч, фельдшера — 4 тысячи 300 сомов.

«Мэрия Бишкека, чтобы стабилизировать текучесть кадров, ежемесячно выплачивает надбавку 4 тысячи сомов. Кроме того, у нас внедрен депозит молодого специалиста, на который ежемесячно врачу муниципалитет переводит 6 тысяч сомов, фельдшеру — 5 тысяч сомов. Получить деньги можно только после истечения трехгодового контракта», — отметил он.