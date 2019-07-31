Мэрия Бишкека приобретет новые автомашины скорой помощи. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, управление здравоохранения столичного муниципалитета объявило тендер на приобретение шести автомашин класса «А». На эти цели оно планирует потратить 12 миллионов сомов.

В техническом задании отмечается, что машины должны быть 2019 года выпуска, абсолютно новыми, без ремонта, замены каких-либо деталей и соответствовать всем государственным стандартам.

Продавец должен будет доставить машины до пункта назначения, указанного покупателем.

Напомним, в 2018 году мэрия передала Центру экстренной медицины шесть атомобилей, еще два — столичной молочной кухне. Одно авто получила городская социальная служба.

Автомобиль класса «А» предназначен для транспортировки пациентов без явных угроз жизни в сопровождении медицинского персонала.