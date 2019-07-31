19:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Открыта запись участников на Международный конкурс исполнителей русского романса

Открыта запись участников на III Международный конкурс исполнителей русского романса «Очарование романса», который пройдет в столице Кыргызстана 17-18 октября. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По их данным, он включен в программу XXIII Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2019».

В конкурсе могут принять участие студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ и просто любители русского романса.

Заявки на участие в конкурсе направлять до 28 сентября на почту rcnk-kg@mail.ru или по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1, Российский центр науки и культуры.

Ссылка:
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы примут участие в конкурсе патриотической песни в России
Популярные новости
Атамбаеву все-таки придется идти на&nbsp;допрос. Никаких письменных показаний Атамбаеву все-таки придется идти на допрос. Никаких письменных показаний
Откуда я&nbsp;знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о&nbsp;Раиме-миллионе Откуда я знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о Раиме-миллионе
Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к&nbsp;генпрокурору Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к генпрокурору
В&nbsp;отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело В отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело
Бизнес
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR
Интернет для бизнеса: специальные предложения от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет для бизнеса: специальные предложения от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!