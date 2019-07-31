Открыта запись участников на Международный конкурс исполнителей русского романса

Открыта запись участников на III Международный конкурс исполнителей русского романса «Очарование романса», который пройдет в столице Кыргызстана 17-18 октября. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По их данным, он включен в программу XXIII Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2019».

В конкурсе могут принять участие студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ и просто любители русского романса.

Заявки на участие в конкурсе направлять до 28 сентября на почту rcnk-kg@mail.ru или по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1, Российский центр науки и культуры.