Я не Атамбаев. Нариман Тюлеев готов явиться на допрос по первому требованию

Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев прерывает свой отдых за границей и возвращается в Бишкек, чтобы явиться на допрос к следователю. Об этом он рассказал 24.kg.

Ранее сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело о выделении в частную собственность участков земли в VIP-городке «Ала-Арча» площадью 650 квадратных метров каждый под строительство индивидуальных жилых домов.

По его словам, с заявлением в прокуратуру обратилась журналистка одного из кыргызскоязычных СМИ.

«Уверен, это делается по заказу Алмазбека Атамбаева. Ее заявление зарегистрировали в ЕРПП. ГКНБ начал досудебное производство. Пока говорить о том, что в отношении меня возбудили уголовное дело, преждевременно. Это только проверка по заявлению. Пусть следствие проверяет. Я уверен в своей невиновности», — заверил Нариман Тюлеев.

Он отметил, что в бытность мэром Бишкека в его функциональные обязанности земельные вопросы не входили. «Этим занималась комиссия горкенеша. Она решала, кому и где выделять земли», — заявил экс-мэр.

«Я сам пойду на допрос по первому требованию. Не стану избегать следствия, я же не Атамбаев, чтобы прятаться», — заключил Нариман Тюлеев.