Депутат от фракции «Ата Мекен» имеет доли в пяти компаниях

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Абдимуктар Маматов скрыл в своих налоговых декларациях о доходах и имуществе за 2015 и 2016 годы сведения о наличии бизнеса. Парламентарий сдавал в Налоговую службу отчеты, но не указывал доли владения в пяти компаниях. Об этом сообщает Factcheck.kg со ссылкой на сайт «Декларатор».

Как отмечается, Маматов сдавал пустые декларации, то есть без указания зарегистрированных на него фирм.

Из документа следует, что доходы депутата составляли 935 тысяч сомов в 2016 году и 1 миллиона 400 тысяч сомов — в 2015-м. Декларации за 2017 год в базе данных Налоговой службы нет. Из имущества у Маматова были в эти годы два дома — площадью 256 и 176 квадратных метров.

Есть имущество и у близких родственников депутата. Они владеют квартирой площадью 137 квадратных метра.

Согласно переданным в Налоговую службу отчетом у Маматова, якобы, нет никакого бизнеса, но это не соответствует действительности. У него четыре действующих компании, и еще одну он закрыл спустя два года, как стал депутатом.

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В базе данных Минюста и других государственных органов указано, что Маматов в настоящий момент является соучредителем в ОсОО «Пазилат». Компания зарегистрирована в Узгенском районе 29 ноября 2005 года. Второй совладелец — Алиев Талайбек Маматович. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями. За 2013-2018 годы эта компания выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму 929 тысяч сомов. В том числе свыше 142 тысячи сомов было выплачено в 2018 году.

Депутат также продолжает числится учредителем в ОсОО «Мунайзат», которая зарегистрирована в промзоне Джалал-Абада и последний раз проходила перерегистрацию 19 ноября 2018 года. Фирма занимается оптовой неспециализированной торговлей. За пять лет (2013-2018 годы) компания выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму 4 миллиона 148 тысяч сомов. В том числе свыше 582 тысячи сомов — в 2018 году.

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В компании «Баткен Петрол» Маматов является единственным учредителем. ОсОО зарегистрировано в Кызыл-Кие 6 декабря 2011 года, занимается оптовой торговлей авиационным и автомобильным топливом. За 2013-2018 годы эта компания выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму 93 миллиона 500 тысяч сомов.

Компания «Дом Быта» тоже принадлежит Абдимуктару Маматову. Она зарегистрирована в июне 2006 года, занимается сдачей в аренду собственного недвижимого имущества. Данных о поступлениях налогов и платежей от этой компании нет.

ОсОО «Баткен Петролеум» (Batken Petroleum) закрыта 10 июля 2017 года — спустя два года после того, как Маматов стал депутатом. Совладельцев у компании было двое. Помимо Маматова компанией владел Каратаев Таабалды Келдибаевич. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля авиационным и автомобильным топливом. Данных о поступлениях налогов и платежей от этой компании нет.