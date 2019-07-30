Дело Азимжана Аскарова. Адвокаты обратятся в Верховный суд

В Чуйском областном суде сегодня рассмотрели по новым обстоятельствам уголовное дело осужденного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова.

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Суд оставил приговор без изменения, посчитав доводы защиты недостаточными. Глава правозащитного центра «Бир дуйно» Толекан Исмаилова, представляющая интересы Азимжана Аскарова, и его юрист Валерьян Вахитов полагают, что судьи не оперировали принципами гуманности по отношению к их подзащитному. Он отбывает наказание с 2010 года, его здоровье с каждым днем ухудшается. Тем самым судьи продемонстрировали зависимость и дискриминационный подход.

«Бир дуйно — Кыргызстан» поддерживает политическую волю высшего руководства страны, нацеленную на вхождение в правовое поле, пристальное внимание в котором уделяется судьбам прав жертв и заключенных с особыми нуждами в закрытых учреждениях республики. Данная категория должна иметь альтернативу и права на доступ к здравоохранению и на жизнь, гарантированные Конституцией. КР не должна допускать факты смерти людей в закрытых учреждениях, так как они приравниваются к внесудебной казни», — напомнили в организации.

Адвокаты Азимжана Аскарова намерены обжаловать решение Чуйского областного суда в высшей инстанции.

Главу правозащитной организации «Воздух» Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге страны в 2010-м.