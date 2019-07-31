В Бишкеке 31 июля без осадков. Воздух прогреется до +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 33 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Абдумомунова, Рыскулова, Коенкозова, Керимбекова, Фрунзе, проспекта Манаса;

9.00-17.00 — улица Джунусалиева, 78;

9.30-13.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Логвиненко, Панфилова, Иваницына;

9.30-19.00 — проспект Айтматова, 80/1;

9.30-17.00 — Городок строителей, отрезки улиц Юнусалиева, Койбагарова, Ахунбаева, Белорусской, Кызыл-Адыр, Термечикова, жилмассив «Ак-Орго»;

9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 59, 61-64, 64/1, 64/2, 65, 67, 68, 70, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 14-я, 15-я, Чортекова, Бердиева, Алты-Тутун, Эр-Тайлак, Камбар-Ата, Ойсул-Ата, Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Жайыла Баатыра, Арча-Бешик, Кара-Кужур, Щербет);

10.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 3-6-я);

13.00-17.00 — улица Байтика Баатыра, 17/1.

БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога;

река Ала-Арча, переулок Заводской, улицы Бухарская, Коллективная, Кырк-Чоро;

село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамический», промпредприятие «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод сантехзаготовок.

Памятные даты

Всемирный день рейнджера

Учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF), чтобы отметить вклад парковых работников в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.



Парковый рейнджер (рейнджер парка) — это специалист, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией.

Профессия государственного инспектора по охране заповедных территорий включает множество опасных факторов, с которыми он сталкивается во время несения службы. Это и нападение диких животных, и борьба с лесными пожарами, и встреча с вооруженными браконьерами.

День рождения Гарри Поттера

Ежегодно в последний день июля все поклонники саги Джоан Роулинг отмечают день рождения Гарри Поттера.

Гарри Джеймс Поттер родился 31 июля 1980 года в семье Джеймса и Лили Поттер. Три месяца спустя его родителей убил лорд Волдеморт, и Гарри отдали на воспитание в семью его тети по матери Петунии Дурсль, которая решила скрыть от него, что Гарри является потомственным волшебником.

Но 31 июля 1991-го, в свой 11-й день рождения, Гарри Поттер встретился с полувеликаном Хагридом, который принес ему письмо из Хогвартса. Дальнейшую историю, думаем, вы и так знаете.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Абсамат Масалиев

Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.

С ноября 1985-го по апрель 1991-го — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990 года — председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992-го — лидер Партии коммунистов. В 2005 году за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар». Умер в 2004-м.

У кого намечается той

Омурбек Суваналиев

Родился 31 июля 1960 года в Таласе. Заместитель секретаря Совета безопасности КР.

Бактыгуль Жээнбаева

Родилась 31 июля 1960 года во Фрунзе. Министр финансов КР.

Бакир Таиров

Родился 31 июля 1966 года. Председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Руслан Чойбеков

Родился в 1979 году в Балыкчи (Иссык-Кульская область). Депутат Жогорку Кенеша от политической партии «Кыргызстан».

Куда сходить

Культура

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова приглашает на выставки авторских и народных кукол и «Миг до пробуждения» ;

и ; на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; мотобар «Перцы» приглашает на благотворительный вечер ;

в Ботаническом саду имени Гареева состоится Quiz Night «Окружающая среда».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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