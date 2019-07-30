Экс-сотрудник Google помогает русскоязычным программистам устроиться на работу

Разработчик из Кыргызстана Тилек Мамутов, который 11 лет проработал в Google, вместе с братом Медером Мамутовым запустил сервис Outtalent. Об этом сообщается на сайте Vc.ru.

Отмечается, что цель проекта — помочь русскоязычным программистам устроиться на работу в крупные международные IT-компании. Outtalent предлагает помощь с трудоустройством в такие фирмы, как Google, Amazon, Spotify, Facebook, Dropbox, Airbnb, OpenAI.

«Программа подготовки проходит в несколько этапов. Клиенты проходят пробные собеседования с более опытными разработчиками и друг с другом. Они также получают доступ к сервису для оценки навыков разработчиков CodeSignal и платформе Interviewing.io, на которой технологические компании могут проводить анонимные интервью с соискателями», — говорится в сообщении.

Команда ищет подходящие позиции и помогает подготовить резюме. У стартапа есть соглашение с HR-отделом Google о поиске специалистов, но Outtalent не выступает как рекрутер и не получает комиссионные от Google.

«Сервис работает по модели постоплаты: клиент платит, только если получил желаемую работу. Вместо фиксированной платы Outtalent берет комиссию с зарплаты нашедшего работу кандидата на протяжении 12 месяцев. Размер комиссии зависит от наличия приглашения на собеседование и уровня кандидата. В среднем она составляет 5 или 10 процентов, но для очень сильных кандидатов, которым нужно меньше помощи, может составлять 1 процент», — рассказал Тилек Мамутов.

Тилек Мамутов с 2007 по 2018 год работал в Google, из них больше четырех лет в компании X (Google X). Там он участвовал в проекте воздушных шаров для раздачи интернета по всему миру Loon и занимался проектом машинного обучения, название которого не раскрывается. Медер Мамутов работал аналитиком в инвесткомпаниях Privatus Partners, Highland Capital и Beast Enterprises.