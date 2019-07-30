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Общество

31 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Абдумомунова, Рыскулова, Коенкозова, Керимбекова, Фрунзе, проспекта Манаса;
  • 9.00-17.00 — улица Джунусалиева, 78;
  • 9.30-13.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Логвиненко, Панфилова, Иваницына;
  • 9.30-19.00 — проспект Айтматова, 80/1;
  • 9.30-17.00 — Городок строителей, отрезки улиц Юнусалиева, Койбагарова, Ахунбаева, Белорусской, Кызыл-Адыр, Термечикова, жилмассив «Ак-Орго»;
  • 9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 59, 61-64, 64/1, 64/2, 65, 67, 68, 70, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 14-я, 15-я, Чортекова, Бердиева, Алты-Тутун, Эр-Тайлак, Камбар-Ата, Ойсул-Ата, Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Жайыла Баатыра, Арча-Бешик, Кара-Кужур, Щербет);
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 3-6-я);
  • 13.00-17.00 — улица Байтика Баатыра, 17/1.

2Чуйская область


Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чон-Таш, Васильевка, Пригородное (улицы Горького, Маяковского, Первомайская, Береговая, Садовая, Сибирская), Кара-Жыгач (улица Кондучалова), Таш-Добо (улицы Больничная, Кооперативная, Школьная, Кыргызская), Лебединовка (улицы Северная, Советская, Горького, Восточная), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Байбосун, Большевик), Карла Маркса (улицы Речная, Мостовая), Ленинское (улицы Речная, Мостовая).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Алма-Атинская, Белинского, Советская), 1 Мая (улицы Малабек, Жаштык, Сырдыбай), Шалта (улица Калмырза), Чат-Куль (улица Почтовая), Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Полярная, Алма-Атинская, Советская, Пограничная, Кирова, Северная), Новопавловка (улицы Колхозная, Советская, Фрунзе, Свердлова, детский сад), Джаны-Пахта (улица Атбашинская, переулок Садовый), Джаны-Джер (улица Молодая Гвардия, переулки Молодая Гвардия, Зеленая Балка).

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кара-Балта (квартал «Западный», 12-15).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Масанчина, Карагачевая, Комсомольская, Колхозная, Почтовая), Спартак (улица Попова), Петровка (улицы Центральная, Советская, Заводская, Шевченко, Ак-Суу), Беловодское (улицы Колхозная, Фрунзе, Калинина, переулок Советский).

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Кара-Булун (улица Куренкеева), Кировское (улицы Мичурина, Авизова);
  • 9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Достук, Курманджан Датки).

3Иссык-Кульская область

  • 8.00-17.00 — села Сару, Дархан, Жениш;
  • 8.30-17.00 — села Темир-Канат, Жер-Уй, Кок-Сай.
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