Биометрические паспорта. Как власти усложнили жизнь кыргызстанцам

С введением биометрических ID-карт в Кыргызстане людям обещали максимум удобств. Однако на практике выходит, что человеку от новой системы больше проблем, чем пользы.

Предвыборный проект

Выдают новые ID-карты с 2017 года. В июне 2016-го ГРС и Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) подписали протокол о создании в Кыргызстане условий для внедрения документов, идентифицирующих личность человека, на основе биометрических технологий. Предполагалось использовать биометрику во время президентских выборов 2017 года.

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Южная Корея выделила Кыргызстану $15,25 миллиона на реализацию проекта по внедрению системы электронных национальных удостоверений личности. В том числе грант — $7,46 миллиона и кредит — $7 миллионов 792 тысячи.

По соглашению отбирало поставщика и заключало с ним контракт KOICA, а отвечать за последствия должна... ГРС. Так и происходит.

Очереди за паспортами и первые неудобства

В ГРС тогда отмечали, что новые паспорта будут очень удобны: станет проще проходить пограничный контроль, упростится процедура смены прописки и семейного положения.

За 2017 год кыргызстанцам выдали рекордное количество паспортов — 941 тысячу 271.

В том числе 160,6 тысячи ID-карт, 270,3 тысячи — общегражданских паспортов и 510,3 тысячи электронных ID-карт. За аналогичный период 2016-го выдали 582,9 тысячи паспортов.

Вместе с паспортами люди получили и первые проблемы. О них заговорили в августе 2017 года. Выяснилось, что ни один госорган не заключил с ГРС соглашение о доступе к личным данным кыргызстанцев.

«Нововведения привели к некоторым затруднениям при получении гражданами государственных и муниципальных услуг, совершении нотариальных действий. Сегодня финансово-кредитные учреждения, государственные и органы местного самоуправления не могут считывать данные с чипа, поскольку у них нет оборудования и программного обеспечения. По закону гражданин, получивший новый паспорт, имеет право требовать предоставления госуслуг», — отметили в Минюсте.

Жалобы продолжают поступать и сейчас. Пользователь социальной сети Facebook Виктор Ус написал, что не может воспользоваться биометрическим паспортом.

«Решил участвовать в аукционе, для этого нужна электронная подпись. Купил считыватель для электронного паспорта. Два дня мучился, драйвера ставил, искал ошибки, все равно не работает. Думал, может, считыватель не работает. Взял у соседа паспорт, считыватель работает, все данные показывает, а вот мой паспорт не читает. Поменяют ли мне бесплатно паспорт или я должен платить? Как ГРС занимается изготовлением паспортов с электронным чипом, если половина из них не работает?» — возмутился он.

Нет согласия, нет услуг

Теперь проблемы возникли у тех, кто хочет воспользоваться банковскими услугами. Читатели прислали 24.kg фото объявления, размещенного в «ЭкоИсламикБанке». Оно гласит, что банк просит клиентов перед получением любой услуги дать согласие на получение персональных данных в ГРС.

Особого выбора у клиента и нет. В банке сразу предупреждают, что в случае несогласия на доступ к персональным данным откажут в обслуживании.

В банке объяснили, что в паспортах 2017 года нет информации о семейном статусе, не указаны ИНН и адрес проживания. Это все считывается с чипа паспорта.

«У нашего банка пока нет устройства для считывания, поэтому проверяем информацию о клиентах в базе ГРС. Но без вашего согласия мы не имеем права на проверку. Когда вы приходите за получением услуги в банк, мы просим подтвердить согласие на получение персональных данных. Если вы подтвердите, банк сделает запрос в ГРС», — рассказали в банке.

Отказ банка в обслуживании клиента, который не согласен предоставить доступ к персональным данным, вполне законен.

В Национальном банке отмечают, что по закону об информации персонального характера к персональным данным относятся биографические и опознавательные данные, личные характеристики, сведения о семейном и финансовом положении, состоянии здоровья и прочее. При этом в девятой статье закона определено, что человек сам решает, кому и в каком объеме предоставить сведения.

«Паспорта образца 2017 года не содержат полной информации для считывания оператором в графическом виде на внешней стороне, необходимой для исполнения требований закона о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. При этом получение полной информации из госисточников требует согласия граждан. В случае отсутствия согласия или отказа клиента на обработку/предоставление информации персонального характера коммерческие банки не могут его обслуживать, поскольку это нарушает законодательство Кыргызстана», — объяснили в Национальном банке.

Данные попросят у всех

Заведующий отделом правового обеспечения ГП «Инфоком» при Государственной регистрационной службе Искендер Сыдыгалиев рассказал 24.kg, что проблема с доступом к актуальным данным о гражданах связана не только с паспортами образца 2017 года. Она касается и паспортов образца 2004-го. В них эти данные напечатаны на паспорте и хорошо видны. Но это не значит, что вас не попросят дать доступ к вашим данным в базе ГРС.

Вы можете поменять адрес прописки или семейное положение, но не менять паспорт. В итоге он становится неактуальным. Искендер Сыдыгалиев

В итоге банки сталкиваются с проблемами. Например, приходит в банк человек с паспортом образца 2004 года и хочет получить кредит под залог имущества. Банк на основании сведений в паспорте выдает заем, а потом приходит супруга заемщика и пытается оспорить сделку.

«Банки и нотариусы в 2013–2014 годах обращались к нам с просьбой решить проблему верификации и идентификации гражданина. Банки в этом плане как слепые котята, им нужно идентифицировать человека, но паспорт образца 2004 года не дает это сделать», — отметил Искендер Сыдыгалиев.

Чтобы решить проблему, правительство в ноябре 2017 года запустило пилотный проект по предоставлению банкам, небанковским финансово-кредитным учреждениям и нотариусам доступа к базе персональных данных граждан.

Но сделать это можно только с письменного согласия человека. Есть даже форма такого документа, утвержденная правительством.

«На сегодня у нас есть договоры о предоставлении услуги практически со всеми банками», — заключил Искендер Сыдыгалиев.

Второй год в Кыргызстане идет работа по цифровизации. Пока чиновники учатся открывать данные и запускать электронные услуги, страдают простые граждане. Их либо заставляют по-прежнему бегать за бумажными справками, либо отказывают в услугах, если они не готовы предоставлять доступ к своим данным посторонним людям.