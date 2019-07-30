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Общество

В Кыргызстане пройдет международный пленэр студентов художественных вузов

В Кыргызстане пройдет международный пленэр студентов художественных вузов СНГ, Балтии и Грузии. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

По его данным, мероприятие в КР проводится в пятый раз. В этом году к проекту присоединились молодые художники из Эстонии.

«Молодые художники и их наставники будут путешествовать, знакомиться с республикой и творить в окрестностях озера Иссык-Куль», — отметили в ведомстве.

Цели проекта — поиск подходов для дальнейшего взаимодействия художественной интеллигенции стран Содружества, укрепление творческих и личностных контактов, воспитание толерантности и вовлечение молодежи в процесс межкультурного диалога.

После завершения пленэра состоится выставка работ молодых художников.
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