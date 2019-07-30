В некоторых районах Чуйской области завтра не будет газа

В некоторых районах Чуйской области завтра с 8.00 до 17.00 не будет газа. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По его данным, в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в следующих районах: