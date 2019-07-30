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Общество

В некоторых районах Чуйской области завтра не будет газа

В некоторых районах Чуйской области завтра с 8.00 до 17.00 не будет газа. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По его данным, в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

  • город Кара-Балта (кооперативы № 1, 2, улицы Топографическая, Пирогова, Ленина, Тоголока Молдо, К.Маркса, Бородачева, Спортивная, Матросова, Морозова, Кирова, Целинная, Токтогула, Федорова);
  • село Нижняя Ала-Арча (улица Коллективная, переулок Колхозный);
  • город Токмак (район промзоны).
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