В некоторых районах Чуйской области завтра не будет газа

В некоторых районах Чуйской области завтра с 8.00 до 17.00 не будет газа. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По его данным, в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в следующих районах:
- город Кара-Балта (кооперативы № 1, 2, улицы Топографическая, Пирогова, Ленина, Тоголока Молдо, К.Маркса, Бородачева, Спортивная, Матросова, Морозова, Кирова, Целинная, Токтогула, Федорова);
- село Нижняя Ала-Арча (улица Коллективная, переулок Колхозный);
- город Токмак (район промзоны).