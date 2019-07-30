Правозащитнику Азимжану Аскарову пожизненный срок не сократили

В Чуйском областном суде рассматривают по новым обстоятельствам уголовное дело пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова.

Читайте по теме Адвокат объяснил, почему Аскарова нельзя было судить за межнациональную рознь

Адвокаты и заключенный просили суд пересмотреть срок наказания в связи со вступлением в силу новых УК и УПК, предусматривающих декриминализацию и направленных, как утверждают разработчики, на гуманизацию. Но суд отказал, посчитав доводы защиты недостаточными.

Судьи отметили, что Аскарова обвиняют, в частности, в организации убийства сотрудника милиции, а по новому УК это преступление предусматривает пожизненное лишение свободы.

Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.