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Общество

В Бишкеке из-за долгов 2,3 тысячи абонентов останутся без света

ОАО «Северэлектро» планирует дистанционно отключить 2 тысячи 390 бытовых абонентов в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что 31 июля и 1 августа автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии «Северэлектро» отключит должников. Они задолжали 5,9 миллиона сомов.

«Северэлектро» принимает платежи в режиме реального времени. Электроснабжение потребителей с «умными» счетчиками, дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер.
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