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Общество

Конфликт на границе. Восемь пострадавших еще в больнице

В Баткенской областной больнице остаются восемь пострадавших во время последнего конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения. 

По его данным, их состояние оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие выписаны. 

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Ранее полпредство в Баткенской области сообщало, что пострадавшие жители получат компенсации — по 5 тысяч сомов. 

Напомним, 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.

Президенты обеих республик Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон провели переговоры по урегулированию ситуации.  
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