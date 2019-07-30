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Общество

Азимжан Аскаров просит разрешить участие в суде по пересмотру его дела

Правозащитник Азимжан Аскаров, приговоренный к пожизненному лишению свободы, просит коллегию Чуйского областного суда разрешить участие в процессе. Отметим, дело Азимжана Аскарова направили на пересмотр по новым обстоятельствам.

По словам адвокатов Азимжана Аскарова, не позволить их подзащитному находиться в суде на правах участника означает грубое нарушение его прав. Но осужденного в суд не доставили.

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Глава правозащитного центра «Бир Дуйно» Толейкан Исмаилова добавила, что таково требование Конституции. Обвинитель выступил против. «Вы Конституцию читайте. Надо отвод прокурору заявить», — сказала Толейкан Исмаилова.

Правозащитник подчеркнула, что Азимжан Аскаров очень болен и ему почти 70 лет. По новым УК и УПК, в связи с декриминализацией наказаний его надо освободить. 

Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.
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