Школьник из Кыргызстана завоевал бронзу на Международной химической олимпиаде

Школьник из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на Международной химической олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР (МОиН).

По ее данным, ученик 11-го класса бишкекской школы № 9 Мирхад Чекирбаев занял 3-е место на 53-й Международной химической олимпиаде IChO.

Олимпиада проходила в Париже, в ней участвовали 330 школьников из 84 стран мира.

Остальные члены команды Кыргызстана — Нурсултан Соодонбеков, Эльмар Зикиров и Бакай Шейитов — награждены сертификатами участия.