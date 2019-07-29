30 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 6-9-я, Садырбаева, Абдрахманова, Бердибаева), отрезки улиц Коенкозова, Абдумомунова, Керимбекова;

9.00-12.00 — отрезки улиц Московской, Байтик Баатыра, Тыныстанова;

9.00-17.00 — улицы Байтик Баатыра, 13, Скрябина, 37, Джунусалиева, 105а;

9.30-15.00 — улица 8 Марта, переулки Кисловодский, Февральский;

9.30-19.00 — улицы Огонбаева, 208, Суюмбаева, 142, 10/2, Гоголя, 7, 9, 11, 127, улицы Горького, Матросова, Скрябина (от улицы Матросова до Карадарьинской);

9.30-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 3-6-я), отрезки улиц Рыскулова, Бейшеналиевой, Кулиева, Бобулова, Тоголока Молдо, переулка Карагайского;

9.30-17.00 — улица Фучика, 53.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Зеленая, Пушкина), Аламедин (улицы Пролетарская, Гэсовская, ГЭС-3), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Садовая, Коммунарская, Набережная, переулки Зеленый, Южный), Арашан, Чункурчак, Татыр (2-е отделение, улицы Аламедин, Бектенбаева, Акматова), Восток (улицы Советская, Щорса, Энгельса, Мирная, 60 лет Киргизии, Озерная, Степная, Карла Маркса, Ленина, Тельмана), Кара-Жыгач (улица Фрунзе), Васильевка;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Шалта (улицы Западная, Школьная, Шукуралиева), Арал (улицы Береке, Чолпон), Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская), Новопавловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Учительская), Восточная (улицы Школьная, Дружба, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Ново-Аларчинская, Некрасова, Победа, Лермонтова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Шолохова, Киевская, Космическая, Кузнецова, Кирова, Левитана, Вокзальная, Карпова, Некрасова, Свердлова, Карла Маркса, Набережная, Линейная, Новоленинская, Ломоносова, Железнодорожная), Беловодское (улицы Ломоносова, Красноармейская, Красина, 50 лет Киргизии, Щорса, Гайдара, Железнодорожная, Дачная), Александровка (улицы Буденного, Почтовая, Мамайская, Пушкина, Дружбы, Гагарина, Карагачевая, Пионерская), Спартак (улица Ленина, контора, магазин);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Южная, Линейная);

8.00-18.00 — село Чон-Далы (улица Куренкеева);

Чуйский РЭС

8.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Советское, Дон-Арык.

3 Иссык-Кульская область

8.30-17.00 — села Курменты (улица Карыпбека), Тепке, Жылдыз, Чолпон, Орлиное, Отрадное, Шапак, совхоз Каракол;

9.00-17.00 — села Чырак, Кабак.

4 Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Гулистан, Жаны-Ноокат, город Ош (улицы Конур-Жаз, ДЭУ-21, Бакыт, Молдо Нияз, Баялинов, Алиев, Абдыкадыров, Куцемилова, Масалиева, 56, 58, 60, 62, Узгенская, 130, 132, 134, 136, Мамырова, 218, 220).

5Баткенская область