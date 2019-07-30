В Бишкеке 30 июля без осадков. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 35 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 6-9-я, Садырбаева, Абдрахманова, Бердибаева), отрезки улиц Коенкозова, Абдумомунова, Керимбекова;

9.00-12.00 — отрезки улиц Московской, Байтика Баатыра, Тыныстанова;

9.00-17.00 — улицы Байтика Баатыра, 13, Скрябина, 37, Джунусалиева, 105а;

9.30-15.00 — улица 8 Марта, переулки Кисловодский, Февральский;

9.30-19.00 — улицы Огонбаева, 208, Суюмбаева, 142, 10/2, Гоголя, 7, 9, 11, 127, Горького, Матросова, Скрябина (от Матросова до Карадарьинской);

9.30-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 3-6-я), отрезки улиц Рыскулова, Бейшеналиевой, Кулиева, Бобулова, Тоголока Молдо, переулка Карагайского;

9.30-17.00 — улица Фучика, 53.

До 31 июля не будет газа в районах:

БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога;

река Ала-Арча, переулок Заводской, улицы Бухарская, Коллективная, Кырк-Чоро;

село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамический», промпредприятие «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод сантехзаготовок.

Памятные даты

Международный день дружбы

Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011-го, отмечается ежегодно 30 июля.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые поспособствуют усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013-м с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».



Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все государства мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.

У кого намечается той

Закир Джалилов

Родился 30 июля 1972 года. Тренер вратарей национальной сборной КР по футболу.

Куда сходить

Культура

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова приглашает на выставки авторских и народных кукол и «Миг до пробуждения» ;

и ; на площади Ала-Тоо откроется фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; в этнокомплексе «Супара» состоится мастер-класс по гончарному делу ;

состоится ; в кафе La Petite Maison — м астер-класс по оригами.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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