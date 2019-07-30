В Бишкеке 30 июля без осадков. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 35 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 6-9-я, Садырбаева, Абдрахманова, Бердибаева), отрезки улиц Коенкозова, Абдумомунова, Керимбекова;
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Московской, Байтика Баатыра, Тыныстанова;
- 9.00-17.00 — улицы Байтика Баатыра, 13, Скрябина, 37, Джунусалиева, 105а;
- 9.30-15.00 — улица 8 Марта, переулки Кисловодский, Февральский;
- 9.30-19.00 — улицы Огонбаева, 208, Суюмбаева, 142, 10/2, Гоголя, 7, 9, 11, 127, Горького, Матросова, Скрябина (от Матросова до Карадарьинской);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 3-6-я), отрезки улиц Рыскулова, Бейшеналиевой, Кулиева, Бобулова, Тоголока Молдо, переулка Карагайского;
- 9.30-17.00 — улица Фучика, 53.
До 31 июля не будет газа в районах:
- БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога;
- река Ала-Арча, переулок Заводской, улицы Бухарская, Коллективная, Кырк-Чоро;
- село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамический», промпредприятие «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод сантехзаготовок.
Памятные даты
Международный день дружбы
Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011-го, отмечается ежегодно 30 июля.
ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые поспособствуют усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.
Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013-м с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».
Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все государства мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.
У кого намечается той
Закир Джалилов
Куда сходить
Культура
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова приглашает на выставки авторских и народных кукол и «Миг до пробуждения»;
- на площади Ала-Тоо откроется фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
- в этнокомплексе «Супара» состоится мастер-класс по гончарному делу;
- в кафе La Petite Maison — мастер-класс по оригами.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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