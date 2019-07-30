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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 июля без осадков. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 35 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 6-9-я, Садырбаева, Абдрахманова, Бердибаева), отрезки улиц Коенкозова, Абдумомунова, Керимбекова;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Московской, Байтика Баатыра, Тыныстанова;
  • 9.00-17.00 — улицы Байтика Баатыра, 13, Скрябина, 37, Джунусалиева, 105а;
  • 9.30-15.00 — улица 8 Марта, переулки Кисловодский, Февральский;
  • 9.30-19.00 — улицы Огонбаева, 208, Суюмбаева, 142, 10/2, Гоголя, 7, 9, 11, 127, Горького, Матросова, Скрябина (от Матросова до Карадарьинской);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 3-6-я), отрезки улиц Рыскулова, Бейшеналиевой, Кулиева, Бобулова, Тоголока Молдо, переулка Карагайского;
  • 9.30-17.00 — улица Фучика, 53.

До 31 июля не будет газа в районах:

  • БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога;
  • река Ала-Арча, переулок Заводской, улицы Бухарская, Коллективная, Кырк-Чоро;
  • село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамический», промпредприятие «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод сантехзаготовок.

Памятные даты

Международный день дружбы

Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011-го, отмечается ежегодно 30 июля.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые поспособствуют усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013-м с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».

Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все государства мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.

У кого намечается той

Закир Джалилов

Родился 30 июля 1972 года. Тренер вратарей национальной сборной КР по футболу.

Куда сходить

Культура

  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова приглашает на выставки авторских и народных кукол и «Миг до пробуждения»;
  • на площади Ала-Тоо откроется фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
  • в этнокомплексе «Супара» состоится мастер-класс по гончарному делу;
  • в кафе La Petite Maison — мастер-класс по оригами.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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