В Балыкчи продававшая таблетки для выкидыша врач открыла частный кабинет

Врач, выдававшая беременным лекарства для стимуляции выкидыша и на которую заведено уголовное дело, продолжает работать в помещениях Балыкчинского ЦСМ. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил представитель общественного совета Министерства здравоохранения Айбар Султангазиев.

По его словам, врач работает в арендованном кабинете по частной лицензии.

В Минздраве ранее сообщали , что из ЦСМ врача уволили сразу после начала следственных мероприятий.

Информация о продаже лекарств появилась в СМИ. Пациентка заявила, что врач диагностировала у нее замершую беременность и продала неизвестные китайские препараты для аборта. Женщина перепроверила диагноз в клинике в Бишкеке. Он не подтвердился. По итогам разбирательства врача уволили.