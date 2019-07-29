Контейнеры, гараж и строящийся дом снесли в Бишкеке

Управление землепользования и строительства (УЗС) продолжает демонтировать незаконно установленные объекты в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, демонтирован незаконно установленный объект, состоящий из двух 20-тонных контейнеров, на улице Льва Толстого. Контейнеры убрали и на пересечении улиц Кайназаровой и Профсоюзной, Ч.Валиханова и Шабдана Баатыра.

Владельцы добровольно демонтировали гараж на пересечении улиц Кулатова и Логвиненко, 40-тонный контейнер на пересечении улиц Профсоюзной и Кайназаровой, а на улице Садырбаева — незаконно установленный объект.

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На территории парка Победы прошел рейд, по итогам которого демонтировали пять объектов облегченного типа — холодильники с мороженым, прохладительными напитками и батут. Около рынка «Чолпон» убрана незаконная пристройка к точке фастфуда.

На проспекте Манаса сотрудники УЗС освобождают муниципальную территорию, на которой строится 9-этажный дом. По госакту гражданину Б.Оморову принадлежат 0,1 гектара, но огорожены 0,24 гектара. А на улице Ломоносова, 145 по решению Ленинского райсуда демонтирован дом, строящийся без разрешительных документов.