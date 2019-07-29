Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рыспека Акматбаева к генпрокурору

Экс-премьер-министр Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рыспека Акматбаева Абдималика в Генпрокуратуру. Об этом он заявил 24.kg.

Отметим, Абдималик Акматбаев обратился к генпрокурору Откурбеку Джамшитову с просьбой привлечь к уголовной ответственности Феликса Кулова как причастного к убийству Рыспека и Тыныча Акматбаевых.

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В свою очередь Феликс Кулов согласен, что необходимо и целесообразно провести полноценное расследование всех обстоятельств, связанных с деятельностью его детей и их гибелью. Причем все это можно сделать в рамках проводимого расследования по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Напомним, Тыныч Акматбаев был депутатом третьего созыва Жогорку Кенеша. В октябре 2005 года его застрелил Рустам Абдуллин, заключенный ИК № 31. Тыныч Акматбаев прибыл в колонию в рамках проверки, проводимой ГСИН и профильным комитетом парламента. Рыспек Акматбаев был убит в мае 2006-го.