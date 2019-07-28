Неделя-24. Встреча Атамбаева с Путиным и стрельба на границе с Таджикистаном

На кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт между местными жителями. На этот раз причиной стала попытка граждан Таджикистана установить флагшток на неописанном участке границы на въезде в анклав Ворух. В результате столкновений с применением огнестрельного оружия и камней пострадали 17 кыргызстанцев — местные жители, милиционеры и пограничники. По данным таджикской стороны, один житель Воруха погиб от огнестрельного ранения, не менее 10 получили ранения.

Из-за конфликта из села Ак-Сай пришлось эвакуировать более 600 женщин и детей. Вновь перекрывались дороги, и милиции даже пришлось применять светошумовые средства, чтобы разблокировать их. Но ситуацию постепенно удалось стабилизировать настолько, что с жителями села Ак-Сай смог встретиться президент Сооронбай Жээнбеков.

Фото радио «Озоди». Встреча Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона на границе

После этого глава Кыргызстана встретился на границе с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, чтобы обсудить двусторонние отношения, включая приграничные проблемы. Переговоры прошли в Исфаре. Вечером того же дня глава Таджикистана прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом. Переговоры главы государств продолжили уже в городе Чоллпон-Ате.

Фото из интернета. Алмазбек Атамбаев в Москве

Бывший президент Алмазбек Атамбаев, который находится в жестком противостоянии с властями Кыргызстана, успел на сутки слетать в Москву, где встретился с главой России. Подробностей рандеву в Кремле нет, но Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал сплотиться кыргызстанцев вокруг действующего президента страны.

Похоже, Алмазбек Атамбаев не добился желаемого в Москве или, по крайней мере, его пыл немного остудили. Его последующее заявление явно было не столь категоричным в отношении нынешних властей. Например, в нем он отметил, что «политическое напряжение будет снижаться. Мы тоже этого хотим ради будущего Кыргызстана».

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Жаркая граница Баткена

Фото из интернета. Эвакуированные после конфликта жители села Ак-Сай

На этой неделе на участке кыргызско-таджикской границы в Баткенской области вновь полыхнуло. Причиной раздора явилось намерение жителей таджикского анклава Ворух водрузить на неописанном участке Государственный флаг РТ. Ранее серьезный конфликт здесь произошел в марте. А всего за несколько месяцев — семь стычек. Подробнее в материале Дарьи Подольской «Конфликт на границе с Таджикистаном. Когда и из-за чего происходили стычки».

Элитные арестанты

Сегодня в следственном изоляторе ГКНБ рябит в глазах от большого числа бывших высокопоставленных персон. Все они подследственные и содержатся здесь на протяжении всего хода следствия и судебных разбирательств. СИЗО ГКНБ — это временная тюрьма для элиты. Подробнее о том, что происходит по ту сторону решетки, в материале «VIP-арестанты Кыргызстана. Как сидят в СИЗО ГКНБ».

Пятизвездочный скандал

Фото 24.kg. Пятизвездочный отель Sheraton

В столице появится отель мировой сети Sheraton. Для Кыргызстана это большой рывок в плане привлечения инвестиций и туристов, если бы не одно но: владельцы незаконно построили гостиницу на придомовом участке ближайшей жилой многоэтажки. Подробнее о скандальной ситуации в материале «Как отель Sheraton в Бишкеке выживает кыргызстанцев».

Депутаты БГК: обещания и реальность

Два с половиной года назад в Бишкекский городской кенеш прошли пять партий: СДПК, «Республика — Ата Журт», «Онугуу-Прогресс», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Горожане поверили сладким речам и громким обещаниям их представителей. Обязательств партии взяли на себя не мало, но что они сделали? Подробнее в материале «Отсидели 2,5 года. Что обещали и не сделали партии в Бишкекском горкенеше».

Иссык-Кульский дорожный долгострой

Фото 24.kg. Так дорога Балыкчи — Корумду выглядит сейчас

Реконструкцию дороги Балыкчи — Корумду затеяли в начале 2016 года. Через несколько месяцев стало понятно, что сдать объект в срок не получится. Однако тогда никто и предположить не мог, что это затянется на несколько лет. Подробнее в материале Татьяны Кудрявцевой «Дорога Балыкчи — Корумду. Уголовные дела, отсутствие денег и затягивание проекта».

Подземная проблема Бишкека

Недостатки в отремонтированных осенью 2017-го подземках возле ЦУМа и на пересечении проспектов Манаса и Чуй в столице выявляют до сих пор. Но городские чиновники лишь разводят руками в бессилии исправить ошибки прежнего градоначальника. Подробнее о сложившейся ситуации в материале «Ремонт подземок в Бишкеке. Новое уголовное дело для Албека Ибраимова».

Кыргызстанец, которому удалось пробиться в Google

Фото Бекназара Жамангараева

Бекназар Жамангараев в числе наших соотечественников, которые успешно делают карьеру в США, занимая хорошие позиции в мировых компаниях. Он проработал в Yahoo, Apple Inc., Motorola Mobility, сейчас трудится в Google и живет с семьей в Маунтин-Вью штата Калифорния. Бекназар Жамангараев рассказал в интервью 24.kg, как удалось переехать в Америку, освоить компьютерные технологии и поработать в ведущих организациях мира.

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