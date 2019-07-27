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Общество

Покорять пик Ленина отправились военнослужащие трех стран

Фото пресс-службы Генштаба ВС КР

Военнослужащие Кыргызстана, Узбекистана и России отправились на покорение пика Ленина. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВС КР.

По ее данным, группа военных альпинистов из Узбекистана и России прибыла в Кыргызстан 21 июля.

После двухдневной адаптации они вышли на маршрут. Кыргызстан представлен двумя военнослужащими.

«Все члены команд имеют квалификацию не ниже второго разряда по альпинизму и допуск на маршрут категории трудности 4Б. Альпинисты преодолели первый (высота — 4 тысячи 400 метров) из четырех лагерей, расположенных на маршруте к пику. Саму высоту планируется покорить 6 или 7 августа», — отметили в Генштабе.

В ведомстве добавили, что восхождение проводится в формате международной встречи военнослужащих-спортсменов стран СНГ по инициативе Кыргызстана впервые. Подобных мероприятий с участием военных альпинистов не было даже во времена Советского Союза.

«Восхождение посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — пояснили в Генштабе.
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