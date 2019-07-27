Мэрия Бишкека отремонтирует столовые в трех школах

На капитальный ремонт пищеблоков и столовых в трех учебных заведениях мэрия Бишкека выделила 10,7 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, ремонт пройдет в школах № 19, 69 и 70. В последней столовую зону расширят.

«В этих общеобразовательных учреждениях установят новое оборудование для приготовления пищи благодаря реализации совместного проекта со Всемирной продовольственной программой ООН в КР, направленного на улучшение школьного питания», — отметили в мэрии.

В 2018 году по этому проекту также отремонтировали пищеблоки и столовые в трех школах, потратив 9,7 миллиона сомов. В 2020-м также планируют провести реконструкцию еще в трех учебных заведениях.