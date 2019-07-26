Алмазбек Атамбаев вышел сегодня только для селфи. Заявлений не было

Бывший президент Алмазбек Атамбаев сегодня по традиции вышел к своим сторонникам в Кой-Таше.

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Но громких заявлений не делал, на вопросы отвечал односложно. «Да, у меня еще были, конечно, встречи в Москве. Но, с кем, не могу сказать», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Сделав многочисленные селфи с женщинами и детьми, обняв молодых парней в футболках с надписью «Свободу Сапару Исакову», Алмазбек Атамбаев удалился к себе в особняк.

Напомним, что в столице России Алмазбек Атамбаев встречался с Владимиром Путиным. Последний призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего главы государства.

Алмазбек Атамбаев заявил, что Владимир Путин обещал поговорить с Сооронбаем Жээнбековым, чтобы власти дали спокойно готовиться сторонникам к парламентским выборам 2020 года и прекратили политическое преследование бывших высокопоставленных чиновников.