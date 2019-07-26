Энергетикам понадобились абонементы в бассейн и тренажерный зал. Тендер отменили

ОАО «Электрические станции» объявило тендер на покупку услуг плавательного бассейна и тренажерного зала. Об этом сообщил портал госзакупок.

Тренажерный зал должен находиться не в подвальном помещении, быть оборудован душевыми кабинками. Время посещений — с 6.00 до 21.00.

Позже «Электрические станции» отменили закупку из-за пересмотра технических и квалификационных требований. Руководство компании намерено детально изучить сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры дисциплинарной ответственности в отношении сотрудника, допустившего нарушения.

На бассейн и тренажерный зал заложили 356 тысяч 160 сомов.