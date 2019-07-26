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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (139)

Баткенцы попросили президента в первую очередь решить проблему с границей

Баткенцы попросили президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в первую очередь решить проблему с границей. Об этом 24.kg сообщил депутат местного кенеша Ак-Сая Абдусатар Бердиев.

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По его словам, на встречу с главой государства пришли местные депутаты, представители сельской управы и аксакалы ближайших сел.

«Президент приехал в Ак-Сай, встретился с нами. Он обещал решить приграничные и социальные проблемы. Выразил свою готовность определить границу с Таджикистаном. Мы тоже сказали ему свои слова. Я, например, передал письмо местных депутатов к главе государства по границе и сказал, что для баткенцев первоочередные не социальные проблемы, а границы и безопасность. Мы уже несколько десятков лет тут живем в постоянных стычках за нашу землю», — отметил Абдусатар Бердиев.

После беседы с жителями Ак-Сая Сооронбай Жээнбеков на кыргызско-таджикской границе встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
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