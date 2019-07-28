Афиша Бишкека на неделю: фестиваль, выставки, мастер-классы

29 июля — 4 августа. Международный фестиваль ремесел «Оймо»

В программе ожидаются ярмарка ремесленников, парад участников, мастер-классы для детей и взрослых, выступления манасчи, дастанчи и музыкальных коллективов и многое другое.

Город Чолпон-Ата, программа по ссылке.

25 июля — 4 августа. Выставка авторских и народных кукол

Будут представлены куклы авторские, в различных техниках, и традиционные народные куклы, а также небольшая экспозиция из частных коллекций.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, открытие в 15.00.

26 июля — 5 августа. Выставка «Миг до пробуждения»

Представлены работы Нурзат Жээнбек кызы, выполненные в технике ала-кийиз.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

30 июля. Открытие фотовыставки «Вместе против торговли людьми!»

Представлены снимки, демонстрирующие жизнь жертв торговли людьми.

Площадь Ала-Тоо.

30 июля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

30 июля. Мастер-класс «Конверсия»

Вы узнайте простые инструменты для увеличения продаж от настоящих практиков и профессионалов. Они расскажут, что реально работает на практике. Регистрация по ссылке.

Улица Логвиненко, 55, 19.00.

30 июля. Мастер-класс по гончарному делу

Создайте под руководством художника-керамиста Канатбека Бейшебаева собственное изделие за гончарным кругом.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

30 июля. Мастер-класс по оригами

Мастер-класс для детей, их родителей и всех желающих.

Кафе La Petite Maison, 18.15.

31 июля. Благотворительный вечер «Мы разные — мы вместе»

Вечер в поддержку Центра для детей с аутизмом. В программе выступление музыкальных групп, веселые конкурсы с призами, флейринг-шоу, продажа картин детей с аутизмом и многое другое.

Мотобар «Перцы», 19.00.



31 июля. Quiz Night «Окружающая среда»

Quiz Night — интеллектуально-развлекательная командная игра на логику и сообразительность. Ты знаешь все об окружающей среде и готов биться за звание самого эрудированного и находчивого? Тогда приходи.

Ботанический сад имени Гареева, 18.30.

31 июля. Мастер-класс «Публичные выступления»

Получать удовольствие от выступления — это вполне реально и осуществимо. Все ограничения только в нашей голове. О причинах страхов и многом другом расскажет Аида Мамбеткулова.

Торгово-промышленная палата КР, 9.00.

1 август. Кинопремьеры

«Форсаж: Хоббс и Шоу» (боевик). Люк Хоббс — американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу — британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток. Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.

1-3 августа. Музыкальный фестиваль Asia Session-2019

Мероприятие стартует с масштабной ярмарки — на одной площадке соберутся представители туристических компаний и ремесленники. Всех ждет концерт с участием мировых и отечественных звезд.

Ипподром города Чолпон-Аты, 12.00.