Афиша Бишкека на неделю: фестиваль, выставки, мастер-классы

29 июля — 4 августа. Международный фестиваль ремесел «Оймо»
В программе ожидаются ярмарка ремесленников, парад участников, мастер-классы для детей и взрослых, выступления манасчи, дастанчи и музыкальных коллективов и многое другое.
Город Чолпон-Ата, программа по ссылке.
25 июля — 4 августа. Выставка авторских и народных кукол
Будут представлены куклы авторские, в различных техниках, и традиционные народные куклы, а также небольшая экспозиция из частных коллекций.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, открытие в 15.00.
26 июля — 5 августа. Выставка «Миг до пробуждения»
Представлены работы Нурзат Жээнбек кызы, выполненные в технике ала-кийиз.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.
30 июля. Открытие фотовыставки «Вместе против торговли людьми!»
Представлены снимки, демонстрирующие жизнь жертв торговли людьми.
Площадь Ала-Тоо.
30 июля. Практическая лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.
Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.
30 июля. Мастер-класс «Конверсия»
Вы узнайте простые инструменты для увеличения продаж от настоящих практиков и профессионалов. Они расскажут, что реально работает на практике. Регистрация по ссылке.
Улица Логвиненко, 55, 19.00.
30 июля. Мастер-класс по гончарному делу
Создайте под руководством художника-керамиста Канатбека Бейшебаева собственное изделие за гончарным кругом.
Этнокомплекс «Супара», 19.00.
30 июля. Мастер-класс по оригами
Мастер-класс для детей, их родителей и всех желающих.
Кафе La Petite Maison, 18.15.
31 июля. Благотворительный вечер «Мы разные — мы вместе»
Вечер в поддержку Центра для детей с аутизмом. В программе выступление музыкальных групп, веселые конкурсы с призами, флейринг-шоу, продажа картин детей с аутизмом и многое другое.
Мотобар «Перцы», 19.00.
31 июля. Quiz Night «Окружающая среда»
Quiz Night — интеллектуально-развлекательная командная игра на логику и сообразительность. Ты знаешь все об окружающей среде и готов биться за звание самого эрудированного и находчивого? Тогда приходи.
Ботанический сад имени Гареева, 18.30.
31 июля. Мастер-класс «Публичные выступления»
Получать удовольствие от выступления — это вполне реально и осуществимо. Все ограничения только в нашей голове. О причинах страхов и многом другом расскажет Аида Мамбеткулова.
Торгово-промышленная палата КР, 9.00.
1 август. Кинопремьеры
«Форсаж: Хоббс и Шоу» (боевик). Люк Хоббс — американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу — британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток. Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.
1-3 августа. Музыкальный фестиваль Asia Session-2019
Мероприятие стартует с масштабной ярмарки — на одной площадке соберутся представители туристических компаний и ремесленники. Всех ждет концерт с участием мировых и отечественных звезд.
Ипподром города Чолпон-Аты, 12.00.