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Общество

Алмазбек Атамбаев не знает, запрещен ли его супруге выезд из страны

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев после возвращения в Бишкек из Москвы, куда летал на встречу с главой России Владимиром Путиным, ответил на вопросы журналистов.

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По его словам, он не знает, запрещен ли его супруге Раисе выезд из страны. Спрашивать надо, как отметил Алмазбек Атамбаев, не у него, а у органов следствия. Отметим, что с ним в Москву Раиса Атамбаева не летала.

Напомним, что экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата главы государства Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой. 

По его данным, супруга бывшего президента вмешивалась в судебный процесс по делу строительной компании «БЛС», которая принадлежала международной горнорудной организации «Синхуа».
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