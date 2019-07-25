Лучшие айыл окмоту в Кыргызстане получили от 500 тысяч до 1,5 миллиона сомов

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев наградил победителей конкурса на звание «Самый лучший айыл окмоту» по итогам работы за 2018 год. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

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Конкурс проходил в двух группах. Его цель — стимулировать деятельность органов местного самоуправления.

Победители получили ценные призы. За первое место Майскому айыл окмоту Манасского района Таласской области и Достукскому айыл окмоту Ноокенского района Джалал-Абадской области вручили 1,5 миллиона сомов.

Второе место заняли Катта-Талдыкский айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области и Уч-Коргонский айыл окмоту Кадамджайского района Баткенской области. Они получили по 1 миллиону сомов.

Бронза и 500 тысяч сомов достались Казыбекскому айыл окмоту Ат-Башинского района Нарынской области и Болот Мамбетовскому айыл окмоту Тонского района Иссык-Кульской области.

Победителей наградили во время заседания правительства КР.