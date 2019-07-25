Это просто Эдем! Реакция иностранцев на фото с красотами Кыргызстана

Члены сообщества фотографов-пейзажистов EarthPorn и тех, кто ценит естественную красоту нашей родной планеты, опубликовали на своем портале подборку снимков из разных уголков Земли. Среди топа фотографий есть и виды урочища в Кыргызстане.

Авторам удалось передать удивительную игру света закатного солнца на покрытых снегом макушках гор.

Did you know that Kyrgyzstan looked like this? [OC] [3276*4096] from r/EarthPorn

Пользователи оставили под снимком восторженные комментарии. Кто-то написал, что это настоящий Эдем, кто-то поделился впечатлениями, как на велосипеде колесил по Кыргызстану, Узбекистану и Таджикистану и восхищался неповторимыми природными ландшафтами.

Кто-то написал, что американцы заблуждаются, считая, что любая страна «-истан» — это пустыня. «Это совершенно не соответствует действительности. Кыргызстан географически похож на западный Китай», — пишет пользователь.

Иностранцы также писали, что Кыргызстан своими природными красотами не уступает райским садам Эдема и, вообще, этот пейзаж — лучшее, что когда-либо доводилось видеть в жизни.