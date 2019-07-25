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Общество

26 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — улицы Элебаева, 65, Ахунбаева, 103а, 148;
  • 9.00-17.30 — отрезки улиц Чапаева, Ахунбаева;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Логвиненко, Панфилова, Горького, проспекта Айтматова;
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной;
  • 9.30-16.00 — отрезки улицы Белорусской, переулок Койташский;
  • 9.30-17.00 — отрезки Леваневского, Абдыкадырова, Ибраимова, Усенбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Матисакова);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Ак-Шоокум, Кырк Чоро);
  • 9.30-19.00 — отрезки улицы Керамической, район Стеклозавода.

2Чуйская область


Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Лагерная, Чон-Багыш), Беш-Кунгей (улица Проектируемая, дачи, лесхоз), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Набережная, Коммунарова, Виноградная, Олейниченко, Садовая), Восточное, Луговое, Константиновка, Байтик (жилмассив «20 га»), Маевка (улица Больничная), Васильевка (улицы Айбаш, Солто-Ата), Восток (улицы Ленина, Советская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная, Южная, Победы, Дзержинского, Спортивная, Кирова), Новопавловка (улицы Заводская, Крупской, Гагарина, Степная, Строительная, Токтогула, Мира, Пригородная, Северная, жилмассив «Поле чудес»), Арал (улица Картамбаева), Сокулук (улицы Белинского, Алма-Атинская, Советская), Чон-Джар (улица Термечикова), Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская), Фрунзе (улица Институтская), Торт-Куль (улицы Советская, Западная), Военно-Антоновка (улица Первомайская);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Чкалова, Ленина, Берикова).

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — город Балыкчи (улицы Кунакунова, Почтовая, Чкалова, Аманбаева, Темирязевская, Крупская, Фучика, Алиева), села Курменты (улица Карыпбека), Бар-Булак, Шор-Булак, Ак-Кочкор.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Сары-Таш, Сары-Могол, Кашка-Суу, Жекенди, Чон-Алай, Куршаб, Кызыл-Октябрь, село Нура, город Ош (улицы Физкультурная, Терешкова, Курбанова, Юнусова).
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