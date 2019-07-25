Самолет, на котором Алмазбек Атамбаев вчера покинул Кыргызстан, летит обратно

Самолет SuperJet-100 авиакомпании «РусДжет», на котором накануне бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отправился в Москву для встречи с главой России Владимиром Путиным, вылетел из аэропорта «Внуково» час назад.

Судя по всему, борт следует в Бишкек. По данным сайта flightradar24, самолет вылетел из столицы РФ в 15.06. С учетом разницы во времени и длительности полета он должен приземлиться в Бишкеке около 19.00. Отметим, что именно в это время Алмазбек Атамбаев обещал вернуться на родину.

Сейчас самолет почти долетел до Ульяновска. Посмотреть на полет в режиме реального времени можно здесь.