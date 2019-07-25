Конфликт на границе. Эвакуированные граждане вернулись домой

Эвакуированные во время конфликта на кыргызско-таджикской границе женщины и дети из села Ак-Сай вернулись домой. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

Сегодня около 20 бусиков с сельчанами вернулись в Ак-Сай.

«Решение о возвращении местных жителей принято во время переговоров сторон. Сегодня утром в Ак-Сай приехали около 300 женщин и детей. Сейчас ситуация стабилизировалась», — заявили редакции.

Напомним, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. В результате конфликта пострадали 17 местных жителей, милиционеры и пограничники. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.