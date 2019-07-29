В Бишкеке 29 июля без осадков. Воздух прогреется до +39 градусов. День уменьшился до 14 часов 37 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-13.00 — улица Элебаева, 48;
- 9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 146;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Гоголя, Московской, Калинина, Токтогула, Куйбышева, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы 6-9-я, Садырбаева, Ахунбаева, Кривоносова, Бердибаева, Абдрахманова), «Ынтымак» (улица Чон-Арык);
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Тилек» (улицы Фере, Ак-Шоокум, Мажурум-Тал, Чалдыбар, Сеченова, переулок Коллективный), «Кара-Жыгач» (улица Тоо-Ашуу), отрезки улицы Тоголока Молдо, проспекта Чуй;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Койбагарова;
- 13.00-17.00 — улица Байтика Баатыра, 17/1.
До 31 июля не будет газа в районах:
- БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога;
- река Ала-Арча, переулок Заводской, улицы Бухарская, Коллективная, Кырк-Чоро;
- село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамический», промпредприятие «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод сантехзаготовок.
Памятные даты
Публикация первой части трилогии Толкина «Властелин колец»
Это случилось 29 июля 1954 года. «Братство кольца» — это первая часть всемирно известной трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец».
До решения издателя романа о разбиении книги на три тома Толкин надеялся издать его одной книгой или даже вместе с «Сильмариллионом». В этот период он хотел дать самостоятельные заголовки каждой из книг. Первоначально предполагалось, что первая книга будет носить название «Первое путешествие» или «Кольцо выходит в путь», вторая книга — «Поход девяти путников» или «Кольцо уходит на юг». Заголовки «Кольцо выходит в путь» и «Кольцо уходит на юг» были впоследствии использованы в оригинальном Millennium Edition.
По мотивам романа американский режиссер Питер Джексон в 2001-м снял фильм «Властелин колец: братство кольца».
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Алексей Каменский
Родился 29 июля 1938 года в Москве. Монументалист. Народный художник Кыргызской Республики, лауреат премии ЛКСМ Киргизии, академик Академии художеств КР.
В Кыргызстане с 1962-го. Участник выставок — с 1963-го. Член Союза художников — с 1966-го.
Известный в республике монументалист, оформивший ряд сооружений в кыргызской столице (рельефы на жилых домах, Дома-музея М.Фрунзе, интерьеры филармонии и Дворца бракосочетания, а также кинотеатра «Киргизия» в Москве).
В станковой живописи художник работает в различных жанрах, достигнув и здесь больших высот, — к лучшим его произведениям относятся монументальный по настроению пейзаж «Кара-Баткак. Гляциологи», портреты близких ему людей «Художники», «Женщина с апельсином», «Портрет Бекджаняна», жанровые полотна «Оодарыш», «Семья у водопада», «Радость», серия темперных пейзажей, выполненных в поездке по древним городам Средней Азии.
Умер актер Бакы Омуралиев
Родился в 1932-м в селе Джаны-Арык Джумгальского района Нарынской области. Кыргызский актер, режиссер, драматург, публицист. Заслуженный деятель культуры Киргизской ССР, член Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и Союза театральных деятелей.
В 1955-1972 годах — актер Кыргызского государственного драматического театра. Позже режиссер в Гостелерадио Киргизской ССР. Снимался в кино на студии «Кыргызфильм». Исполнил около десяти ролей, в том числе в фильмах «Токтогул», «Легенда о ледяном сердце», «Далеко в горах», «Неуловимая песня», «Девушка Тянь-Шаня», «Улица космонавтов», «Красное яблоко» и других.
Как драматург дебютировал в 1960-м. Ныне в Кыргызстане нет ни одного театра, где бы ни ставились пьесы Бакы Омуралиева: «Незабываемые дни», «Эхо», «Слово отца — честь», «Сирена», «Чудак», «Дружба по расчету», «Когда была война», «Найман эне» и многие другие.
Умер в 2003 году.
Умер певец Марлен Темирбеков
Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор.
Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Жамиле», Чубак в «Манасе» и другие.
Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра Союза ССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.
C 1958-го занимался педагогической деятельностью.
Умер 29 июля 2010 года.
У кого намечается той
Сапар Исаков
Родился 29 июля 1977 года. Бывший премьер-министр Кыргызстана.
Сапару Исакову предъявлено обвинение в коррупции. Он находится в СИЗО ГКНБ.
Куда сходить
Культура
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова приглашает на выставку авторских и народных кукол.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.