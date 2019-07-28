В Бишкеке 28 июля без осадков. Воздух прогреется до +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 39 минут.
Отключение газа, света, воды
До 31 июля не будет газа в районах:
- БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога;
- река Ала-Арча, переулок Заводской, улицы Бухарская, Коллективная, Кырк-Чоро;
- село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамический», промпредприятие «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод сантехзаготовок.
Памятные даты
Появился город Кадамджай
Возник как поселок металлургов при сурьмяном комбинате. Указом от 28 июля 1938 года поселение при руднике «Кадамджай» Халмионского района преобразовано в одноименный рабочий поселок. В 1948-м переименован во Фрунзе. После распада СССР вновь стал Кадамджаем.
27 сентября 2012 года получил статус города районного значения.
Всемирный день борьбы с гепатитом
Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.
Люди, которые меняли мир
Расстрелян Максим Аммосов
Активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири по указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937 года приехал в столицу Киргизии Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.
Под непосредственным руководством Максима Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.
В июле 1937-го на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.
Максим Аммосов арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938-го в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года.
У кого намечается той
Калича Умуралиева
Родилась 28 июля 1956 года. Директор муниципального предприятия «Городские парки».
Карим Кокрекбаев
Азамат Оморов
Куда сходить
Культура
- на аллее возле памятника Курманджан датке продолжается международный фестиваль ремесел «Оймо»;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова приглашает на выставку авторских и народных кукол;
- на площади Ала-Тоо состоится международный музыкальный пробег.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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