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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 июля без осадков. Воздух прогреется до +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 39 минут.

Отключение газа, света, воды

До 31 июля не будет газа в районах:

  • БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога;
  • река Ала-Арча, переулок Заводской, улицы Бухарская, Коллективная, Кырк-Чоро;
  • село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамический», промпредприятие «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод сантехзаготовок.

Памятные даты

Появился город Кадамджай

Возник как поселок металлургов при сурьмяном комбинате. Указом от 28 июля 1938 года поселение при руднике «Кадамджай» Халмионского района преобразовано в одноименный рабочий поселок. В 1948-м переименован во Фрунзе. После распада СССР вновь стал Кадамджаем.

27 сентября 2012 года получил статус города районного значения.

Всемирный день борьбы с гепатитом

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.

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Вирусы гепатита считаются одним из основных факторов риска для здоровья человечества. По данным ВОЗ, гепатит поразил около 2 миллиардов человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты. В некоторых государствах вирусным гепатитом А переболела большая часть населения, а десятая часть жителей является носителем вирусов гепатита В и С.

Люди, которые меняли мир

Расстрелян Максим Аммосов

Активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири по указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937 года приехал в столицу Киргизии Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.

Под непосредственным руководством Максима Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937-го на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.

Максим Аммосов арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938-го в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года.

У кого намечается той

Калича Умуралиева

Родилась 28 июля 1956 года. Директор муниципального предприятия «Городские парки».

Карим Кокрекбаев

Родился 28 июля 1957 года в Чу Джамбульской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Кыргызстане.

Азамат Оморов

Родился 28 июля 1983 года. Заведующий отделом промышленности топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства КР.

Куда сходить

Культура

  • на аллее возле памятника Курманджан датке продолжается международный фестиваль ремесел «Оймо»;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова приглашает на выставку авторских и народных кукол;
  • на площади Ала-Тоо состоится международный музыкальный пробег.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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