В Кыргызстане осужденные получат ID-карты образца 2017 года

В Кыргызстане заключенные получат ID-карты. Об этом сообщает Минюст.

Уточняется, что на рассмотрение в правительство внесен регламент по приему документов на оформление и выдачу идентификационной карты-паспорта гражданина КР образца 2017 года осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях и содержащимся в следственных изоляторах в качестве подозреваемых и обвиняемых.

Чтобы осужденный смог получить паспорт, внесены изменения в инструкцию о порядке приема документов.

«Необходимо отметить, что осужденные, кроме права избирать, как граждане не лишены других прав социального характера. Конституция запрещает принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина», — напоминают в ведомстве.

Для тех, кто находится в СИЗО или ИВС, заявления на оформление паспорта предоставляют те органы, в производстве которых находятся их уголовные дела. Министерство юстиции

Оформлением будут заниматься мобильные группы из числа сотрудников Государственной регистрационной службы.