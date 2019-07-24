Частный самолет с Алмазбеком Атамбаевым на борту приземлился в Москве

Частный самолет, на котором Алмазбек Атамбаев сегодня вылетел в Москву, приземлился в аэропорту «Внуково» в 18.15 по бишкекскому времени.

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Таковы онлайн-данные о полете борта с бывшим президентом. Вместе с ним в Москву отправились депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. Также полетели официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и член народного штаба, официальный представитель СДПК в России Темирлан Султанбеков.

Политик так и не сказал, с кем он собирается встречаться в столице РФ и о чем говорить. Но официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook сообщила, что ожидаются встречи на самом высоком уровне.

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.