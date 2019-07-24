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Общество

Самолет с Алмазбеком Атамбаевым в режиме онлайн. Где борт находится сейчас

Частный самолет, на котором Алмазбек Атамбаев сегодня вылетел в Москву, сейчас пролетает в России над Ульяновском. Борт никуда не сворачивал и держит курс прямо в столицу.

Отметим, некоторые СМИ написали, что самолет поменял направление и отправился в Казань. Согласно онлайн-данным о полете борта с бывшим президентом, эта информация фейковая. 

А если вы хотите самостоятельно отследить полет Алмазбека Атамбаева, сделать это можно здесь. Маршрут показан от начала до пункта назначения в реальном времени. Прибудет борт в аэропорт Внуково по расписанию. 
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