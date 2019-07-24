В МВД надеются, что Алмазбек Атамбаев сам явится на допрос

«Думаем, что после возвращения Алмазбек Атамбаев наконец-то войдет в правовое поле. Точнее, сам лично явится на допрос», — заявили 24.kg в пресс-службе МВД.

В ведомстве отмечают, что бывший президент должен пройти следственные мероприятия в качестве свидетеля. Таково требование Уголовно-процессуального кодекса Кыргызстана. Но при этом по закону МВД не может запретить ему выезд и въезд в страну.

«Сам Атамбаев публично заявляет, что вернется. Следственные мероприятия по досудебному производству непрерывно продолжаются», — заключили в министерстве.

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Сегодня бывший глава государства Алмазбек Атамбаев вылетел на частном самолете с территории российской авиабазы «Кант» в Москву. Политик так и не сказал, с кем он собирается встречаться в столице России и о чем говорить. Но официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook сообщила, что ожидаются встречи на самом высоком уровне.

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.