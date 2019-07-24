Суд по делу о модернизации ТЭЦ. О недоработках правительства говорит свидетель

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня продолжился допрос свидетелей и на вопросы суда отвечал экс-сотрудник аппарата правительства Урмат Айтбаев.

Он рассказал, какой именно госорган не учел замечания по проекту кредитного соглашения с Эксимбанком. Урмат Айтбаев подтвердил, что замечания министерств и ведомств, касающиеся документа с Эксимбанком, должен был учесть аппарат кабмина.

Свидетель подтвердил, что замечания всех госструктур, согласно регламенту, внесло в матрицу разногласий Министерство энергетики. Саму матрицу ведомство внесло в правительство.

«Согласно регламенту, аппарат правительства должен был снять разногласия министерств и ведомств касательно кредитного соглашения с Эксимбанком. В случае когда аппарат не делает этого, инициировать обсуждение может руководитель аппарата кабмина или курирующий вице-премьер-министр. Замечания не учел именно аппарат правительства», — сказал Урмат Айтбаев.

Ранее, на предыдущем заседании суда, экс-заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков, отвечая на тот же вопрос, дал показания, что именно аппарат кабмина не учел замечания министерств и ведомств.

Он также пояснил, какие процедуры проходило кредитное соглашение в государственных органах для исполнения поручения аппарата президента страны.

«Проект кредитного соглашения утвержден правительством, далее одобрен парламентом, после подписан главой государства как закон. До утверждения кабмином документ проходил согласование во всех министерствах. Замечания и дополнения министерств должен был вносить аппарат правительства, так как именно данный орган лишь имеет право вносить поправки. Минфин лишь может внести свои замечания, а Минэнерго — вносить эти замечания в матрицу согласования. Минэнерго внесло такую матрицу на рассмотрение аппарата кабмина. Именно аппарат правительства не учел замечания. После утверждения правительством документ внесли в парламент, именно кабмин внес на рассмотрение парламента документ», — рассказал Мирлан Байгончоков.

Отметим, что по модернизации ТЭЦ Бишкека есть два соглашения. Первое — контрактное соглашение между ТВЕА и ОАО «Электрические станции», второе — кредитное, подписанное между Минфином и Эксимбанком.

В 2013 году между Минфином и Эксимбанком подписано соглашение о предоставлении Кыргызстану кредита в размере $386 миллионов.

Минфин подписал данный договор согласно распоряжению правительства. 25 апреля 2014-го между «Электрическими станциями» и Минфином подписано соглашение о рекредитовании. Документ подписан согласно постановлению кабмина.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.