В Бишкеке открыли визовый центр МИД

В Бишкеке на улице Тоголока Молдо, 10 открыли визовый центр МИД Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков отметил, что ведомство уделяет большое внимание туристической отрасли страны, привлечению туристов из зарубежных государств, созданию комфортных условий для граждан КР и иностранных гостей.

Визовый центр МИД создан по принципу «единого окна». Он позволит кыргызстанцам и иностранцам получать консульские услуги в комфортных условиях без больших очередей и длительного ожидания. Кроме того, в центре установлены платежные терминалы, через которые можно оплатить консульские услуги.

«В перечень услуг визового центра включены вопросы оформления виз, продления сроков их действия, оформления визовых поддержек (приглашений), легализации документов и консульского учета», — добавили в МИД.