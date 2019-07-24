18:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке открыли визовый центр МИД

В Бишкеке на улице Тоголока Молдо, 10 открыли визовый центр МИД Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков отметил, что ведомство уделяет большое внимание туристической отрасли страны, привлечению туристов из зарубежных государств, созданию комфортных условий для граждан КР и иностранных гостей.

Визовый центр МИД создан по принципу «единого окна». Он позволит кыргызстанцам и иностранцам получать консульские услуги в комфортных условиях без больших очередей и длительного ожидания. Кроме того, в центре установлены платежные терминалы, через которые можно оплатить консульские услуги.

«В перечень услуг визового центра включены вопросы оформления виз, продления сроков их действия, оформления визовых поддержек (приглашений), легализации документов и консульского учета», — добавили в МИД.
Ссылка:
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Выдачу кыргызских виз в Японии временно приостановят
Турция отменила оплату за разрешения на работу для кыргызстанцев
Появились поддельные сайты, предлагающие оформить электронную визу Кыргызстана
Для кыргызстанцев снизили стоимость трудовых виз в Турцию
Гражданин Китая пытался попасть в Кыргызстан без визы
Безвизовый режим. В Кыргызстане боятся, что им воспользуются беженцы из Сирии
Неразбериха в службах. В Бишкеке иностранцев сняли с рейса по вине чиновников
С 8 ноября между Кыргызстаном и Сербией начинает действовать безвизовый режим
Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Сербии
Кыргызстанцы получили возможность оформлять электронные визы в Индию
Популярные новости
СМИ: Умер президент Туркменистана СМИ: Умер президент Туркменистана
Ситуация вокруг Атамбаева. В&nbsp;Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников Ситуация вокруг Атамбаева. В Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников
Провокатор и&nbsp;лжец. Что думают о&nbsp;действиях Атамбаева его политические оппоненты Провокатор и лжец. Что думают о действиях Атамбаева его политические оппоненты
Никогда не&nbsp;поздно. Кыргызстанец в&nbsp;34&nbsp;года уехал в&nbsp;США и&nbsp;устроился в&nbsp;Google Никогда не поздно. Кыргызстанец в 34 года уехал в США и устроился в Google
Бизнес
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; научили горожан правилам безопасности на&nbsp;воде Волонтеры «Газпром нефти Азии» научили горожан правилам безопасности на воде
Как выгодно продлить мобильный интернет: 1&nbsp;ГБ всего за&nbsp;1&nbsp;сом Как выгодно продлить мобильный интернет: 1 ГБ всего за 1 сом
«Газпром Кыргызстан» проводит ремонтные работы: дата и районы отключения газа «Газпром Кыргызстан» проводит ремонтные работы: дата и районы отключения газа
Смартфон в&nbsp;рассрочку. Желанный телефон здесь и&nbsp;сейчас! Смартфон в рассрочку. Желанный телефон здесь и сейчас!