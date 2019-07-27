В Бишкеке 27 июля будет солнечно. Воздух прогреется до +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 41 минуты.

до 31 июля не будет газа в районах:

Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвене продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

Родился 27 июля 1940 года в Иссык-Кульской области. Депутат «легендарного» парламента Кыргызстана.

Награжден орденами, медалями, дважды грамотой Верховного Совета республики. Заслуженный работник электронной промышленности СССР, имел звание лауреата Государственной премии Киргизской ССР в области техники и науки.

Умер в 2015 году.

Умер режиссер Мелис Убукеев

Мелис Убукеев родился 17 апреля 1935 года во Фрунзе.

Диплом ВГИК защитил фильмом «Трудная переправа» (1964). Лента посвящена трагическим последствиям восстания 1916 года. В кинотеатрах она шла под названием «Белые горы».

Телевизионный фильм «Ак-Моор» (1969) Мелиса Убукеева стал заметным явлением в кыргызском киноискусстве, удостоен Второго приза на Всесоюзном фестивале телефильмов в Ленинграде в 1968 году и Специального приза на Фестивале республик Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате.

С 1972-го — режиссер киностудии «Казахтелефильм», с 1974-го — «Кыргызтелефильма».

Умер 27 июля 1996 года.

Умерла балетмейстер Кулбубу (Эркин) Мадемилова

Родилась 27 февраля 1929 года в городе Фрунзе Киргизской ССР.

С 1943-го Кулбубу Мадемилова — прима-балерина кыргызского театра. Исполнила ведущие сольные партии мирового и национального балета.

В 1953-1958 годах обучалась в ГИТИСе имени А.Луначарского по специальности «режиссер-балетмейстер» и по окончании вуза стала первой женщиной-балетмейстером в Кыргызстане. В 1959-м назначена на должность главного хореографа-постановщика Кыргызского театра оперы и балета.

Как балетмейстер-постановщик Кулбубу Мадемилова стояла у истоков балетного театра не только Кыргызстана, но и Якутии, Монголии, Вьетнама.

В 1959-м Кулбубу Мадемилова была главным балетмейстером культурной программы Киргизской ССР на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

В 1964-м Кулбубу Мадемиловой присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры Киргизской ССР. В 1979-м за большие заслуги в области хореографического искусства ей присвоено почетное звание народной артистки Киргизской ССР.

Умерла 27 июля 2018 года.

У кого намечается той

Азизбек Мадмаров

Родился 27 июля 1959 года. в селе Ленинском Ошской области. Заместитель министра иностранных дел КР.

Малик-Айдар Абакиров

Родился 27 июля 1960 года. Председатель правления ОАО «Гарантийный фонд».

Нурбек Кадыров

Родился 27 июля 1984 года в Оше. Вице-мэр города Ош.