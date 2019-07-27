В Бишкеке 27 июля будет солнечно. Воздух прогреется до +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 41 минуты.
Отключение газа, света, воды
до 31 июля не будет газа в районах:
- БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога;
- река Ала-Арча, переулок Заводской, улицы Бухарская, Коллективная, Кырк-Чоро;
- село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамический», промпредприятие «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод сантехзаготовок.
Памятные даты
День рождения гамбургера
Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвене продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Кабдылда Калдыбаев
Награжден орденами, медалями, дважды грамотой Верховного Совета республики. Заслуженный работник электронной промышленности СССР, имел звание лауреата Государственной премии Киргизской ССР в области техники и науки.
Умер в 2015 году.
Умер режиссер Мелис Убукеев
Мелис Убукеев родился 17 апреля 1935 года во Фрунзе.
Диплом ВГИК защитил фильмом «Трудная переправа» (1964). Лента посвящена трагическим последствиям восстания 1916 года. В кинотеатрах она шла под названием «Белые горы».
Телевизионный фильм «Ак-Моор» (1969) Мелиса Убукеева стал заметным явлением в кыргызском киноискусстве, удостоен Второго приза на Всесоюзном фестивале телефильмов в Ленинграде в 1968 году и Специального приза на Фестивале республик Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате.
Умер 27 июля 1996 года.
Умерла балетмейстер Кулбубу (Эркин) Мадемилова
Родилась 27 февраля 1929 года в городе Фрунзе Киргизской ССР.
С 1943-го Кулбубу Мадемилова — прима-балерина кыргызского театра. Исполнила ведущие сольные партии мирового и национального балета.
В 1953-1958 годах обучалась в ГИТИСе имени А.Луначарского по специальности «режиссер-балетмейстер» и по окончании вуза стала первой женщиной-балетмейстером в Кыргызстане. В 1959-м назначена на должность главного хореографа-постановщика Кыргызского театра оперы и балета.
Как балетмейстер-постановщик Кулбубу Мадемилова стояла у истоков балетного театра не только Кыргызстана, но и Якутии, Монголии, Вьетнама.
В 1959-м Кулбубу Мадемилова была главным балетмейстером культурной программы Киргизской ССР на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
В 1964-м Кулбубу Мадемиловой присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры Киргизской ССР. В 1979-м за большие заслуги в области хореографического искусства ей присвоено почетное звание народной артистки Киргизской ССР.
Умерла 27 июля 2018 года.
У кого намечается той
Азизбек Мадмаров
Родился 27 июля 1959 года. в селе Ленинском Ошской области. Заместитель министра иностранных дел КР.
Малик-Айдар Абакиров
Родился 27 июля 1960 года. Председатель правления ОАО «Гарантийный фонд».
Нурбек Кадыров
Родился 27 июля 1984 года в Оше. Вице-мэр города Ош.
Куда сходить
Культура
- на аллее возле памятника Курманджан Датке продолжается международный фестиваль ремесел «Оймо»;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова приглашает на выставку авторских и народных кукол;
- в парке имени Ататюрка состоится фестиваль красок;
- мастер-классы для детей и взрослых.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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