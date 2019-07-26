В Бишкеке 26 июля безоблачно. Воздух прогреется до +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 43 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Элебаева, 65, Ахунбаева, 103а, 148;

9.00-17.30 — отрезки улиц Чапаева, Ахунбаева;

9.00-18.00 — отрезки улиц Логвиненко, Панфилова, Горького, проспекта Айтматова;

9.30-13.00 — отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной;

9.30-16.00 — отрезки улицы Белорусской, переулок Койташский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Леваневского, Абдыкадырова, Ибраимова, Усенбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Матисакова);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Ак-Шоокум, Кырк Чоро);

9.30-19.00 — отрезки улицы Керамической, район Стеклозавода.

До 31 июля не будет газа в районах:

БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога;

река Ала-Арча, переулок Заводской, улицы Бухарская, Коллективная, Кырк-Чоро;

село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамический», промпредприятие «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод сантехзаготовок.

Памятные даты

День системного администратора

Каждый год в последнюю пятницу июля администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора.

Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос, посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз этот ставший популярным праздник отметили 28 июля 1999-го.

Первое обвинение в компьютерном мошенничестве

В 1989 году 24-летнему американскому студенту Роберту Моррису предъявили обвинение в создании и запуске компьютерного вируса. Он стал первым создателем вируса, подвергнутым уголовному преследованию.

Червь Морриса подбирал пароли к учетным записям. Эта атака привела к масштабному заражению всей сети ARPANET.

B 1990-м его приговорили к трем годам пробации (осужденный освобождается от наказания при условии хорошего поведения; применяется к несовершеннолетним правонарушителям и совершившим преступление впервые), к 400 часам общественных работ и оштрафовали на $10 тысяч 50.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Владимир Буторин

Родился 26 июля 1937 года в селе Старо-Юрьево Воронежской области. Монументалист. Живописец. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. С 1974-го — член Союза художников СССР.



Участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. В начале творческого пути работал в республиканских издательствах как оформитель и иллюстратор книг. С 1970-х годов — в монументальной и станковой живописи. Он сделал декоративные росписи в фойе домов культуры в разных уголках республики.



Над сюжетно-тематическими композициями работал почти без натуры, добиваясь образности, композиционной и живописной выразительности. Работал также и в жанре портрета. Особенно Буторину удались портреты детей, отличающиеся светлым настроением, добротой, тонкой живописностью.

У кого намечается той

Талайбек Масабиров

Родился 26 июля 1966 года в селе Ленин Жолу Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

Куда сходить