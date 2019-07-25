В Бишкеке 25 июля безоблачно. Воздух прогреется до +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 45 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — улица Байтика Баатыра, 5в, 9а;

9.00-17.00 — район Орто-Сайского рынка;

9.00-18.00 — отрезки улиц Водопроводной, Джаманбаева, Айни, Табалдиева, Логвиненко, Панфилова, Абдыкадырова, Боконбаева, Бейшеналиевой, бульвара Молодой Гвардии, проспекта Айтматова, улица Ахунбаева, 148;

9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Тилек» (улицы Чалдыбар, Мажурум-Тал, переулок Коллективный), «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Чон-Арык, Шералиева, Садырбаева), «Ынтымак» (улицы Чон-Арык, Бозболток, Эркин-Тоо), «Босого» (проспект Манаса, улицы Тулебердиева, Ынтымак, 1-7, Чуй, 1-23, 41-46), отрезки улицы Тоголока Молдо и переулка Карагайского;

9.30-19.00 — отрезки улиц Бектенова, Скрябина;

улица Л.Толстого, проспект Дэн Сяопина, 260, 258, 256.

До 31 июля не будет газа в районах:

БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога;

река Ала-Арча, переулок Заводской, улицы Бухарская, Коллективная, Кырк-Чоро;

село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамический», промпредприятие «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод сантехзаготовок.

Памятные даты

Родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения

Фото из интернета. Луиза Браун

Луиза Браун родилась 25 июля 1978 года. О ней узнал весь мир, потому что она стала первым ребенком, зачатие которого произошло вне организма матери. А английские врачи-ученые Роберт Эдвардс и Патрик Стептоу, благодаря которым это стало возможным, превратились в национальных героев.

Журнал Newsweek посвятил Луизе Браун обложку. Газеты соревновались в громких заголовках: «Маленькая мисс Совершенство», «Весь мир в ее руках!», «Чудесное дитя!».

Первый выход женщины-космонавта в открытый космос

Фото из интернета. Светлана Савицкая

В 1984 году случился первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Савицкая вышла в открытый космос, где провела 3 часа 35 минут, с борта орбитальной космической станции «Салют-7».

Первый выход в космос совершен также советским космонавтом Алексеем Леоновым за 20 лет до полета Савицкой — 18 марта 1965-го.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Акмат Аманбаев

Родился 25 июля 1920 года в селе Кара-Булак Нарынского района. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1963), член Союза композиторов СССР (1942).

Крупным достижением Акмата Аманбаева является создание музыкальной комедии «Холостяки», кантатно-ораториальных сочинений, камерной и вокальной музыки. В соавторстве им написана опера «Айдар и Айша».

Он многое сделал в становлении музыкального искусства республики, работая ассистентом главного дирижера театра оперы и балета, директором музыкально-хореографического училища, директором и художественным руководителем Кыргосфилармонии. Многое сделано им для совершенствования и развития оркестра народных инструментов.

Родился государственный деятель Ян Фишер

Родился 25 июля 1937 года в Кременчуге (Полтавская область). Заслуженный строитель КР.

В 1985-м Ян Фишер назначен министром промышленности строительных материалов Киргизской ССР. В 1986 году назначается заместителем председателя Совета министров Киргизской ССР.

В Кыргызстане почти все более значимые стройки проходили под его контролем.

Ян Ефимович Фишер внес весомый вклад в дело укрепления и взаимодействия с государствами Содружества, работая на посту министра по сотрудничеству со странами СНГ с 1996 по 1998 год. В нелегких условиях адаптации к новым рыночным условиям в течение шести лет он являлся полномочным представителем Кыргызской Республики на коллегии Межгосударственного экономического комитета экономического союза СНГ в Москве.

Умер 30 июня 2011-го.

У кого намечается той

Анаралы Сыдыков

Родился 25 июля 1955 года в селе Жаны-Жол Ошской области. Заведующий отделом государственной службы и кадровой работы аппарата Жогорку Кенеша.

Эркин Мукашев

Родился 25 июля 1962 года во Фрунзе. Композитор, певец, поэт.

Асем Токтобекова

Родилась 25 июля 1986 года. Актриса, певица и режиссер.

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