Китай выступил за полный запрет и уничтожение ядерного оружия

Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

«КНР не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности», — говорится в Белой книге по национальной обороне, опубликованной Госсоветом Китая.

В документе подчеркивается, что КНР ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первой и не будет угрожать неядерным странам его применением.

По словам авторов книги, глобальное военное соперничество усиливается, США стремятся к абсолютному военному доминированию в мире, а Россия проводит военные реформы.

«Глобальное военное соперничество интенсифицируется. Крупные страны реформируют военные стратегии и структуры. США вовлечены в технологические и институциональные инновации в поисках абсолютного военного доминирования. Россия продвигает военную реформу «новый облик», — отмечается в документе.

Крупные державы развивают новые типы войск, чтобы добиться доминирования в военном соперничестве, пишут авторы.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил договор «нового поколения» по ограничению ядерного оружия, в который вошли бы Америка, Россия и Китай.