Оружие, из которого был застрелен прокурор Баткена, не установлено

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Эксперт Мая Марифбаева дала показания по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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По ее словам, установлено, что кровь на вещах, обнаруженных в машине «Лексус 470», принадлежит убитому. Но баллистическая экспертиза не смогла установить марку оружия, из которого стреляли в прокурора.

На предыдущем заседании суда другой эксперт сообщил, что по итогам судебно-медицинской экспертизы пуля попала в голову Мамажакыпова, она вошла с правой стороны головы и вылетела с левой.

Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.